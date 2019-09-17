ليون يُهدر نقطتين أمام زينيت

2019/09/17 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة التي جمعت ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

تقدم سان بطرسبرج بهدف سجله سردار أزمون في الدقيقة 41، وتعادل ممفيس ديباي لصالح ليون في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.ويلتقي في وقت لاحق اليوم، بنفيكا البرتغالي مع نظيره لايبزيج الألماني في إطار منافسات المجموعة السابعة.



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