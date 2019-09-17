الشرطة يخسر نجم دفاعه بافتتاح الدوري الممتاز غداً

2019/09/17 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يخسر نادي الشرطة جهود لاعبه ضرغام إسماعيل، عن مواجهة الغد أمام الحدود، على ملعب الشعب الدولي، في افتتاح الدوري العراقي الممتاز.

ويعود سبب غياب ضرغام إسماعيل إلى الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة السوبر العراقي أمام الزوراء.وقال إسماعيل في تصريح صحفي "أشعر بالحزن لأنني سأغيب عن مباراة افتتاح الدوري أمام الحدود".وأضاف "الإصابة منعتني من التواجد في مباراة الغد رغم اجتهادي في استغلال الوقت من أجل العودة السريعة للمستطيل الأخضر".وأوضح إسماعيل "إصابتي عبارة عن كدمة في الركبة تبعدني عن الملاعب لمدة 10 أيام، سأكون جاهزًا لمواجهة الكويت في إياب دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال".



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