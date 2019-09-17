التعداد العام للسكان على طاولة مباحثات اربيل وبغداد

2019/09/17 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد اقليم كوردستان وبغداد، يوم غد الاربعاء، اجتماعا بشأن مشروع التعداد العام للسكان، فيما اكد رئيس هيئة الاحصاء في الاقليم ان تخصيص ميزانية للتعداد واحد من من المعرقلات امام هيئته.

وقال رئيس هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان سيروان محمد لوسائل اعلام كوردية محلية، ان وفدا من الحكومة العراقية سيصل الى اقليم كوردستان يوم غد الاربعاء وسيعقد اجتماعاً مع هيئة احصاء كوردستان بشأن الاستعدادات لادارة مشروع التعداد العام للسكان في العراق وخصوصا وان بغداد تسبق الاقليم بخطوات في هذا الموضوع، لافتا الى ان الاقليم يرغب في توحيد الخطوات مع بغداد والبدء بالعمل لادارة التعداد العام.

واضاف محمد ان هنام مشكلة في تخصيص ميزانية لادارة التعداد وفي الايام المقبلة سيتم حل العراقيل التي تقف امام ارسال حصة الاقليم من الموازنة مع وزارات التخطيط والمالية العراقية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم.

واشار الى ان من المقرر تشكيل عدد من اللجان من اجل الشروع بالخطوات بهدف الاستعداد لادارة التعداد العام للسكان في العام المقبل، لان اللجان الفرعية يجب ان تبدأ باعمالها وان يتبعون الاجراءات من اجل اجتياز الخطوات واستكمال الاستعدادات للسير بعملية التعداد العام للسكان في العراق واقليم كوردستان.

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