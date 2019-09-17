2019/09/17 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم وتمويل من منظمة UPP الإيطالية ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى أقامت منظمة أوديسا للمرأة ورشة صحفية لمدّة ثلاثة أيّام لمجموعة من النساء والشابات من كافة مكونات سهل نينوى في ناحية بعشيقة.تضمّنت الورشة أساليب تعليم كتابة الخبر الصحفي والتقرير والتحقيق بالإضافة إلى إنشاء صفحات على مواقع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة فتيات ونساء من سهل نينوى يتخرّجن من دورة إعلامية في بعشيقة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة فتيات ونساء من سهل نينوى يتخرّجن من دورة إعلامية في بعشيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).