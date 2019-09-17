سليماني في بغداد .. عقد اجتماعات مع قيادات عراقية

2019/09/17 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر اعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن تواجد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

تلك المصادر ، افادت إن سليماني يتواجد في العاصمة العراقية بغداد منذ يومين، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ومع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومع أمين عام منظمة بدر هادي العامري.

وتتزامن زيارة سليماني المدرج على اللائحة الامريكية للارهاب ، الى بغداد، مع الحديث عن وجود خلاف حاد بين رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس.

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