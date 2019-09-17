الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش جنوب القائم

2019/09/17 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، مضافة لتنظيم “داعش” الإرهابي تحوي على وقود ومواد غذائية جنوب قضاء القائم بمحافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة مشتركة من قبل (فوج الفرات الأول وفوج حشد الغربية) التابعين للحشد الشعبي ولواء 32 فق1 من الجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية بحث وتفتيش لملاحقة فلول

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