2019/09/17 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rpccUnBdWgQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي .. كامل الدليمي - 2019/9/17) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي .. كامل الدليمي - 2019/9/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).