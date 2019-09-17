2019/09/17 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان واليمين .. نواب اقسموا على عدم القسم !) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CfbzsXgGxpY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان واليمين .. نواب اقسموا على عدم القسم !) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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