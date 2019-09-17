2019/09/17 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل توافق على عمل المرأة؟ الشارع العراقي يجيب) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mdINWf_LuS8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل توافق على عمل المرأة؟ الشارع العراقي يجيب) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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