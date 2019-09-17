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هندسة الميدان في اللواء 30 حشد شعبي يرفعون 160 عبوة مزدوجه في قرية باريمة


هندسة الميدان في اللواء 30 حشد شعبي يرفعون 160 عبوة مزدوجه في قرية باريمة
2019/09/17 | 22:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هندسة الميدان في اللواء 30 حشد شعبي يرفعون 160 عبوة مزدوجه في قرية باريمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 22:43.

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