2019/09/17 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هندسة الميدان في اللواء 30 حشد شعبي يرفعون 160 عبوة مزدوجه في قرية باريمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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