شاي البابونج يحمي من السكري

2019/09/17 | 22:43

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الاستهلاك المنتظم لشاي البابونج يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بشكل فعال ويحمي من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، وفقاً لدراسة قادها باحثون من جامعة

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