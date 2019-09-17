زيادة منحة اللاجئين العائدين الى مليونين و ٥٠٠ ألف دينار

2019/09/17 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية عن توجه لزيادة منحة النازحين العائدين الى مناطقهم الاصلية الى مليونين ونصف المليون دينار.

وقال عضو اللجنة حسين حسن نرمو، لـ”الصباح”: ان اللجنة اجتمعت مؤخراً مع وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى لمناقشة البرنامج الذي وضعته الوزارة لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية خلال المرحلة المقبلة، مبيناً ان اللجنة اقترحت على الوزير زيادة المنحة الى مليونين ونصف المليون دينار ضمن موازنة 2020.

وأضاف نرمو ان الوزير وعد بطرح هذا الامر على مجلس الوزراء، خصوصاً ان هذا المبلغ يمكن ان يحفز باقي النازحين في الموصل وسنجار على العودة السريعة والاستقرار في مناطقهم، موضحاً ان المبلغ سيعينهم على فتح مشاريع والاستقرار في مناطقهم لحين بدء مشاريع اعمارها او منحهم تعويضا لاعمار منازلهم المدمرة.

وأشار نرمو إلى ان وزارة الهجرة افتتحت مكتباً للمهجرين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى لتسجيل النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى مناطقهم وتسلم ملفاتهم للبت فيها من قبل المعنيين.

من جانبه، لفت عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي إلى اعداد دراسة خاصة باعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية خلال المرحلة المقبلة.

واضاف الفتلاوي، في حديث لـ”الصباح”، ان اللجنة تعمل على زيادة تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين ضمن موازنة 2020، مشيراً إلى ان اللجنة تقوم بزيارة النازحين بصورة مستمرة ومكثفة للوقوف على احتياجاتهم، والعمل بشكل مستمر على اعادتهم طوعيا الى مناطقهم الاصلية بعد توفير الخدمات الضرورية والبنى التحتية في تلك المناطق التي دمرتها عصابات “داعش”.

وشدد الفتلاوي على ضرورة حضور اللجنة في اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمعرفة التخصيصات المالية التي يمكن ان تخصص لوزارة الهجرة للقيام ببرامجها من دون تلكؤ.

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