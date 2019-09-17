صالح يثمن جهود الهيئة العليا للحج والعمرة

2019/09/17 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

ثمن رئيس الجمهورية، برهم صالح، الجهود التي بذلتها الهيئة العليا للحج والعمرة في توفير وسائل الراحة للحجاج اثناء موسم الحج.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، بأن الرئيس صالح استقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ خالد العطية ونائبه الشيخ سامي المسعودي.

وشدد صالح على ان "خدمة الحجاج والمعتمرين العراقيين واجب مقدس ووطني، ومهمتنا تأمين افضل السبل التي تسهم بادائهم مناسك الحج والعمرة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم"، مثمناً "الجهود التي بذلتها الهيئة في توفير وسائل الراحة للحجاج اثناء موسم الحج".

بدوره استعرض العطية، بحسب البيان، "المهام التي تقوم بها هيئة الحج والعمرة وخاصة فترة موسم الحج وجهودها في تقديم افضل الخدمات للحجاج والمعتمرين".

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