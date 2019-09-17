ترامب: لا أتطلع للقاء روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة

2019/09/17 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتطلع للقاء الرئيس

الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع للأمم المتحدة سيُعقد أواخر الشهر الجاري.

وذكر

ترامب أنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك.

وكان

روحاني قد قال، أمس الاثنين، إنه لن يلتقي ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة

للأمم المتحدة في نيويورك.

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