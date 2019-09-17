تطمينات سعودية تخفض أسعار النفط

2019/09/17 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مساء الثلاثاء، مع إعلان السعودية عودة إمدادات النفط لما كانت عليه قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي شركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط انخفضت بنسبة 6 بالمئة، بعد دقائق من المؤتمر للصحفي لوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الذي أعلن فيه عودة الإمدادات إلى طبيعتها.

وكانت الهجمات التي وقعت السبت واستهدفت معملي أرامكو في بقيق وخريص، قد أثارت مخاوف بشأن شح المخزون.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 20 بالمئة خلال جلسة الاثنين.

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