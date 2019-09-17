الاعلام الامني: مقتل ارهابي وتدمير 3 أوكار في الانبار

2019/09/17 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ارهابي وتدمير 3 أوكارفي الانبار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “خلال المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر، قوة من لواء حديثة التابع للحشد العشائري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة، تتمكن من قتل إرهابي وتدمير ٣ أوكار وعجلة وتفجير

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