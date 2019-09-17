2019/09/17 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مساء الثلاثاء، مع إعلان السعودية عودة إمدادات النفط لما كانت عليه قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي شركة “أرامكو” شرقي المملكة.وأفادت وكالة “رويترز” بأن أسعار النفط انخفضت بنسبة 6 بالمئة، بعد دقائق من المؤتمر للصحفي لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي أعلن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تهبط بعد “تطمينات السعودية” وكالة خطوة برس.

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