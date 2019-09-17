إنتر يقتنص تعادلاً ثميناً من سلافيا براغ

2019/09/17 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خطف إنتر ميلان الايطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقطة ثمينة في الوقت المحتسب بدل الضائع، من مضيفه سلافيا براغ، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أصحاب الأرض تقدموا في الدقيقة 63 عن طريق أوليانكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد متابعة لتصويبة قوية تصدى لها هاندانوفيتش حارس إنتر.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن باريلا من خطف هدف التعادل، بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، بعدما ارتطمت الركلة الحرة المباشرة التي نفذها سينسي في العارضة.

وبهذه النتيجة يصل الفريقان إلى أول نقطة لهما في المجموعة السادسة، التي تضم كلاً من برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني.

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