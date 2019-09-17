بالوثيقة.. القضاء يطالب النجيفي بأسماء المغيبين الكاملة للتحرك

2019/09/17 | 23:02

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{بغداد: الفرات نيوز} طالب مجلس القضاء الاعلى، رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي بإرسال الاسماء والعناوين الكاملة للمغيبين والمخطوفين للتحرك بشأن هذا الملف.

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