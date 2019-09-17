قتل ارهابي وتدمير أوكار في قاطع الجزيرة

2019/09/17 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت القوات الأمنية، ارهابياً في قاطع عمليات الجزيرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وخلال المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر، تمكنت قوة من لواء حديثة التابع للحشد العشائري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة، من قتل إرهابي وتدمير ٣ أوكار وعجلة وتفجير ٦ عبوات ناسفة خلال عملية بحث وتفتيش في جنوب نهر الفرات ووادي حوران".انتهى

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