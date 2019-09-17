2019/09/17 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PjGT-8XK24o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالف عراقية نينوى .. تشكيل يهدف لتصحيح المسار في المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالف عراقية نينوى .. تشكيل يهدف لتصحيح المسار في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).