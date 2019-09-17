(شاهد) لقطات من عيد ميلاد وائل كفوري.. وتعرف على ماتمناه ورقص سيرين عبدالنور

2019/09/17 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقاطع التي تم تداولها بشكل واسع ، في حفل عيد ميلاد وائل كفوري كان الفيديو الذي جمعه بسيرين عبد النور وهما يرقصان على غناء الفنان ملحم زين في الحفل.

كما خطف الأنظار حجم قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاد وائل كفوري، فجاء ضخماً للغاية حيث يتكون من ثلاثة قوالب متجاورين وكل قالب متعدد الطبقات، ويعلو القالب الأول حرف W والثاني تاج أما القالب الثالث فعليه حرف K.

وحرص الإعلامي نيشان الذي كان من ضمن حضور حفل عيد ميلاد وائل كفوري ، على سؤال النجم اللبناني عن أمنيته في عيده، فقال بكل عفوية: “الصحة والسعادة لأولادي ما بدي شي”.

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