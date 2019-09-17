سمير عادل - ضمان البطالة والحرب على الفساد

2019/09/17 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل قبل كل شيء نؤكد ما قلناه في مناسبات عديدة، بأن الفساد جزء من البنية والمنظومة السياسية للنظام الرأسمالي.ولذلك عندما تكشف منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي عن تسلسل مراتب الدول حسب درجات الفساد فيها، فلا تشير ابدا الى دولة ليس فيها فساد بل تؤكد في جميع ارقامها على تسلسل الدول حسب درجات الفساد فيها، فالعراق مثلا كان يحتل دائما مكانا في سلم العشر الاوائل في العالم في مراتب الفساد، بينما ......

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