اغلب الكتل السياسية تتفق على الغاء مكاتب المفتشين وتوحيد جهود الرقابة للقضاء على الفساد

2019/09/17 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدوا أن اقرار القانون لن يستغرق وقتاً طويلاً بغداد – وعد الشمري: أكد نواب من كتل مختلفة، أمس الثلاثاء، أن الغاء مكاتب المفتشين العموميين اصبح محسوماً، منوهين إلى أن اقرار القانون بهذا الشأن لن يستغرق وقتاً طويلاً، فيما تحدثوا عن اتفاق سياسي يتضمن توحيد جهود الجهات الرقابية للقضاء على الفساد والحد من هدر المال العام....

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