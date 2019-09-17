الصحة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة المستقيل للإفصاح عن مبتزيه والتحقيق في الأمر

2019/09/17 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد في الوزارة والمحافظات بغداد ـ الصباح الجديد: يتجه مجلس النواب عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية الى استضافة وزير الصحة المستقيل علاء العلوان، للإفصاح بشكل واضح عن الجهات التي ابتزته، كما يعتزم حسب احد أعضاء اللجنة الانتقال الى الوزارة لمعرفة ما يجري فيها.وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، ...

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