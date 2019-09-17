سياسة العراق المتوازنة تحفظ مصالح دول المنطقة ولا تسبب اي اذى لها

2019/09/17 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي خلال لقائه الامين العام للناتو: بغداد ـ الصباح الجديد: أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان سياسة العراق المتوازنة لاتسسبب اي اذى لأشقائه وجيرانه.وقال خلال لقائه امس الثلاثاء الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في اوربا، ومساعدي الامين العام للحلف، وقائد ...

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