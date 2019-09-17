2019/09/17 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الطيبي: انتهاء عهد نتنياهو يعني انتهاء صفقة القرن وهذه هدية لابناء شعبنا وسنكون على قدركبير من المسؤولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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