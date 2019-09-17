هزة ارضية تضرب محافظة حلبجة وبعض المناطق المحيطة بها

2019/09/17 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن هزة ارضية ضرب محافظة حلبجة وبعض المناطق المحيطة بها.

وقال المصدر لـ"الغد برس"،إن "هزة أرضية متوسطة القوة ضربت محافظة حلبجة وبعض المناطق المحيطة بها في إقليم كردستان شمالي العراق".

وأضاف ان"الهزة غير واضحة المصدر ولم ترد معلومات عن تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية من عدمها حتى الآن".

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