2019/09/17 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الامني : قتل ارهابي وتدمير أوكار في قاطع الجزيرة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : قتل ارهابي وتدمير أوكار في قاطع الجزيرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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