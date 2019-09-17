مازدا تكشف عن أول سيارة كهربائية لها

2019/09/17 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة مازدا اليابانية عن نيتها لطرح سيارتها الأولى الكهربائية بالكامل في معرض طوكيو موتور شهر تشرين الأول المقبل، بحسب تقرير نشره موقع "أوتوموتيڤ نيوز".

فيما أشار تقرير نشره موقع "إليكتريك"، إلى أن الشركة اليابانية استمرت خلال الشهور الماضي باختبار سيارتها الكهربائية، المستوحاة من تصميم سيارة "CX-5 SUV"، إلا أنه ليست هناك أي مؤشرات تؤكد عرض السيارة النهائية بذات التصميم.في حين أوضح تقرير لموقع "انجادجيت" التقني، أن السيارة الجديدة ستكون منفصلة عن جهود مازدا التعاونية مع تويوتا فيما يخص سياراتها الكهربائية.وبين التقرير أن نسخة سيارة مازدا الكهربائية ستصل إلى أوروبا وآسيا، بينما ستذهب إلى أمريكا الشمالية بنسخة خاصة تعمل بميزة إضافية قادرة على السير لمسافات أطول.وتعتبر هذه الخطوة بمثابة علامة إيجابية على خطة مازدا نحو الالتزام بكافة المعايير الخاصة بمستويات ثاني أكسيد الكربون في ولاية كاليفورنيا وأوروبا، بحيث تحقق الشركة أيضًا هدفها بجعل معظم سياراتها تعمل بالكهرباء بالكامل أو هجينة بحلول العام 2035.



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