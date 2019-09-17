العبادي: المعارضة لا تهدد الحكم ولا يمكن استبعاد أي مكون

2019/09/17 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أهمية ان يكون هناك تغيير حقيقي لاستيعاب مبدأ وجود الحكومة والمعارضة وممكن النهوض بالعراق بثنائية الحكم والمعارضة" مبينا "وجود مخاوف من ان عدم وجود معارضة سيؤدي الى حالة ثورية في الشارع".

وذكر العبادي خلال كلمته في الموسم الرابع لملتقى بحر العلوم تحت شعار {ثنائية الحكم والمعارضة} ان "المعارضة مهمة لتصحيح الخلل عند الحكومة التي من المهم ان تسمع منها ولكنها تحتاج الى بيئة صالحة".وأضاف ان "المعارضة لا تهدد الحكم انما تهدد الحكومة وان اختيارنا للمعارضة التقويمية للحكم لعدم وجود بيئة صالحة للمعارضة التي يجب ان ينطبق عليها 3 شروط اولا ان لا تشترك بالحكومة ولا اقصد الدولة وثانيا القيام بعمل اصلاحي دائم ولها رؤية اصلاحية وثالثا التأشير على اخطاء الحكومة".واشار العبادي الى ان "دولة المكونات التي نعيشها حاليا لا يمكن من خلالها استبعاد اي مكون وهذا ما سار عليه الحكم بعد 2003" منتقدا "منهج {ان اي نجاح يبنى يأتي من بعده يقوم بهدمه} اذا اننا بهذا المنهج لن نتقدم".انتهى

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