ترامب: “أفضّل أن لا التقي” روحاني في الأمم المتحدة

2019/09/17 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنّه يفضّل أن لا يلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تطور يتزامن مع اتهام واشنطن طهران بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية.

وقال ترامب ردّاً على سؤال لأحد الصحافيين عمّا إذا كان من الممكن أن يلتقي روحاني في نيويورك: “أنا لا أستبعد شيئاً أبداً، لكنّي أفضّل أن لا ألتقيه”.

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