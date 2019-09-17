التصويت لنصرالله في انتخابات الكنيست!! (صورة)

2019/09/17 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتداول ناشطو مواقع التواصل صورة لورقة كُتب عليها اسم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله خلال الإنتخابات البرلمانية (الكنيست) في إسرائيل.

يشار إلى أنّ الناخبين الاسرائيليين بدأوا التصويت اليوم في الانتخابات العامة لاختيار حكومة جديدة.

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