(بالفيديو) شاهد بوريس جونسون يتعرّض لموقف محرج ويلغي مؤتمراً صحفياً

2019/09/17 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“عارٌ عليك” ..



بهذه الكلمات استقبل معارضو “بريكست” رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.

في مقطع فيديو، يُسمع هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، والتي أجبرت جونسون، الإثنين، على الهرب من المؤتمر الصحافي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركاً نظيره وحيداً على المنصة.

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