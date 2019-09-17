نائب عن البصرة للزرفي .. اهل البصرة اكثر مسؤولية وانتماءً لوطنهم

2019/09/17 | 23:45

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رد النائب عن محافظة البصرة ، عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، على اتهامات النائب عدنان الزرفي الذي يستكثر على اهل البصرة خدمة الكهرباء ،

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