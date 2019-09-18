أول تعليق من الشيخ علي بعد رفع الحصانة عنه

2019/09/18 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب فائق الشيخ علي

علق النائب فائق الشيخ علي، الثلاثاء، على قيام مجلس النواب بالتصويت على رفع الحصانة عنه.

وقال الشيخ علي، في تغريدة له على “تويتر” اليوم 17 أيلول 2019، “هديتي للذين صوتوا ضدي في جلسة مجلس النواب اليوم لرفع الحصانة..



هذه الأغنية التي إستمعت إليها بعد تصويتكم”.

واضاف قائلا “أهديها لكم لتستمتعوا بها فد چم يوم..



وبعدها سأهديكم أغنية أخرى”، على حد تعبيره.

وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن رئيس اللجنة القانونية والنائب فائق الشيخ على، إثر طلب من القضاء.

وأزمة الشيخ علي هي الثانية التي شهدها مجلس النواب، اليوم، بعد أولى من نائب آخر هو باسم خشان.

وتضمنت الأزمة مشادة كلامية إثر رفض نيابي لتقديم فقرة التصويت على رفع الحصانة عن الشيخ علي، وفق طلب من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة البرلمان، ثم كسر النواب النصاب حين وصل جدول الأعمال إلى تلك الفقرة.

واصرت رئاسة مجلس النواب على عرض الفقرة للتصويت على من بقي من النواب داخل الجلسة، ليتم تجريد الشيخ علي من الحصانة وفق “الأغلبية المطلقة الحاضرة”.

وقال الشيخ علي بشكل واثق، أمس الإثنين، إن مشروع رفع الحصانة عنه لن يمر، في تغريدة عبر تويتر، كما حذر بالقول : “لنفترض جدلا بأنكم ستنجحون بالتصويت..



ولن تنجحوا!، ولكن تذكَروا بأن الدور سيأتي عليكم، إنما أنتم تسنون سنة سيئة!”، وختم الشيخ علي تغريدته بالقول: “ولات ساعة مندم!”.

وفي تغريدة أخرى كشف الشيخ علي عن “التكييف القانوني” للتهمة الموجهة إليه”، حيث قال: “تخيلوا أن بعضنا لا يشجع المنتوج الوطني، فيتهموني بأني مجدت البعث!، تصوروا عدو البعث يمجده كما يزعمون!”.

وبين، : “بينما كان من يتهمني يعيش أيام البعث كالجرذ المذعور في المجاري، أو كالخنفساء النجسة في البالوعات!”، موضحاً أن “التكييف القانوني لتهمته هو أنه مجّد قندرة البكر..



من نوع پاتا!”، فيما شدد قائلا: “أنتم تلعبون بالنار!“.

وفي (12 ايلول 2019)، خاطب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن رئيس اللجنة القانونية النائب فائق الشيخ علي، لغرض استقدامه الى محكمة الرصافة على خلفية الشكوى التي قدمتها مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي متهمة الشيخ علي بالقذف والتشهير.

وأظهرت وثيقة اطلع عليها “ديجيتال ميديا ان ار تي”، مخاطبة مجلس القضاء الاعلى، رئاسة البرلمان بأن “المشتكية حنان الفتلاوي قدمت شكوى الى محكمة الرصافة ضد النائب فائق دعبول عبدالله عن جريمة القذف والتشهير”، مبينة ان “المحكمة قررت استقدام المتهم وبعد ان استكملت اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي”.

والأزمة هي الثانية، بعد مشادة كلامية وقعت بين النائب باسم خشان وحرس مبنى البرلمان، بسبب منعه من الدخول.

واتهم خشان، المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب عن محافظة المثنى، رئاسة مجلس النواب بالتعاون مع كتلة سائرون في منعه من دخول المجلس، صباح اليوم، في تكرار لحادثة منع النائبة الفائزة وسن السعيدي.

لكن شاكر حامد، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رد في وقت سابق اليوم، على ذلك، ورفض الاتهامات التي أوردها خشان، مؤكداً أن “القضية تتعلق بالاجراءات والسياقات القانونية، وهي بعيدة كل البعد عن ما يروج من أبعاد سياسية أو تعاون بين رئيس المجلس وكتلة سائرون في منع نائب من دخول مبنى البرلمان”.

فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ @faigalsheakh

هديتي للذين صوتوا ضدي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2019م لرفع الحصانة..

هذه الأغنية التي إستمعتُ إليها بعد تصويتكم.

أهديها لكم لتستمتعوا بها فد چم يوم..



وبعدها سأهديكم أغنية أخرى!#شني_هاي

گال رفعوا الحصانة عنه گال!

خطيَّه..



مساكين أنتم!

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