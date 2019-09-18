ماهو أفضل إفطار لخفض مستوى السكر في الدم؟

2019/09/18 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يُصاب الأفراد بمرض السكري النوع 2 عندما يتوقف الجسم عن الاستجابة للأنسولين بشكل صحيح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

ويمكن

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