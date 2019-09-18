بالصور.. مصرع مدير ناحية الشورة بحادث سير جنوب الموصل

2019/09/18 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بأن مدير ناحية الشورة لقي مصرعه بحادث سير جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ"العهد

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