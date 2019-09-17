بالصور.. قائد عمليات الانبار للحشد يستطلع قاطع المسؤولية جويا

2019/09/18 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح يستطلع قاطع المسؤولية جويا.

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