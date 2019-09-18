2019/09/18 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

يبدأ منتخب الناشئين لكرة القدم مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا بمواجهة الإمارات في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء، بينما يلتقي منتخب قيرغيزستان صاحب الضيافة نظيره اللبناني في الساعة الثالثة عصرا.

وأكد مدرب منتخبنا للناشئين عماد محمد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس ان المجموعة السادسة صعبة للغاية كونها تضم منتخبات متطورة في الآونة الأخيرة وحظيت بفترات اعداد مثالية تنسجم مع هذا الحدث المهم.

واشار الى ان الجهاز الفني عمل بجد من أجل تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المعسكر الأخير الذي اقيم في تركيا وشهد اقامة مباراة تجريبية وحيدة، فضلا عن العمل المتواصل في الفترة الماضية على تشخيص نقاط القوة والضعف لدى المنتخبات المنافسة، مبينا ان قيرغيزستان منتخب متطور جدا وسيخوض التصفيات في ملعبه وبين أنصاره، والمنتخب اللبناني قوي جدا في النواحي البدنية، الا انه يتوقع ان تكون المنافسة على أشدها بين منتخبنا والأبيض الإماراتي على صدارة المجموعة.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، إذ تم توزيع المنتخبات بين منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

على صعيد متصل دعا وزير الشباب الدكتور احمد رياض منتخب الناشئين لتحقيق النجاح في تصفيات كاس اسيا، مؤكدا ان قلوب كل العراقيين معهم وخلفهم لخطف بطاقة التأهل.

وقال رياض: ان منتخب الناشئين لكرة القدم من المنتخبات التي ينتظر لاعبيها مستقبل مشرق، واملنا كبير بهم وبالجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد ومساعديه والجهازين الطبي والاداري وابنائي اللاعبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. ناشئونا يبدؤون مشوار التصفيات القارية بمواجهة الإمارات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. ناشئونا يبدؤون مشوار التصفيات القارية بمواجهة الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).