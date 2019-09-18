اليوم انطلاق منافسات الدوري الكروي الممتاز بغياب الطلاب

2019/09/18 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /علي الباوي

تنطلق اليوم منافسات الدوري الكروي الممتاز للموسم 2019/2020 وسط حالة من الغموض التي تغلف ملف عدنان درجال واتحاد اللعبة فضلا عن المشاكل التي تعاني منها بعض الاندية بالنسبة للتراخيص، في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الشباب جاهزية ملاعبها لاحتضان مباريات الموسم الجديد.

وستنطلق اليوم مواجهات الجولة الاولى وسط حالة من الغموض التي تغلف ملف درجال والاتحاد كونها القت بظلالها سلبا على عمل لجان اتحاد الكرة، فضلا عن المشاكل التي تعاني منها الاندية مع لجنة التراخيص ابرزها فريق الطلبة الذي اجلت مواجهته مع نفط ميسان الى اشعار اخر لحين حل متعلقات الانيق الذي اعطيت له مهلة لغاية يوم غد الخميس لتسديد مابذمته من مستحقات مالية.

وتقام اليوم على ملاعب بغداد والمحافظات ست مباريات ، حيث يبدأ بطل الموسم الماضي الشرطة بالدفاع عن لقبه بمواجهة الحدود في ملعب الشعب الدولي وسيدخل الفريقان المباراة بملاك تدريبي جديد أملا بتحقيق نتائج ايجابية لكليهما، في حين سيستقبل ملعب بغداد لقاء صاحب الارض مع وصيف النسخة السابقة القوة الجوية، في اختبار صعب للاخير في مستهل مشواره، ويستضيف النجف في ملعبه الكهرباء في سعي من ابناء الفرات الاوسط لاستغلال عاملي الارض والجمهور وتسجيل انطلاقة قوية له، ويتطلع الكرخ الى تكرار اداء الموسم الماضي واحراز اول فوز له في ملعبه حينما يستضيف الصناعات الكهربائية العنيد، ويحتضن ملعب الكفل اللقاء الاول للوافد الجديد فريق القاسم مع النفط في اختبار لايبدو سهلا لصاحب الدار، ويستضيف ملعب كربلاء الثاني لقاء نفط الوسط وضيفه الديوانية في طموح مشروع من المدرب راضي شنيشل لتسجيل نتيجة ايجابية في مستهل مشوار عندليب الفرات.

وتستأنف يوم غد الخميس بقية منافسات الجولة باقامة ثلاثة لقاءات، حيث يستقبل حامل لقب النسخة قبل الماضية الزوراء في ملعب الشعب الدولي فريق السماوة، وتأمل ادارة النوارس في تقديم اداء مميز لاسيما بعد الاستقطابات الاخيرة لعدد من اللاعبين المحترفين، وستكون مواجهة الابيض امام السماوة فرصة لتعويض اخفاقته الاخيرة حينما فشل في الحصول على كاس السوبر بعد خسارته من الشرطة بفارق الركلات الترجيحية، وسيكون ملعب الفيحاء مسرحا لمباراة صاحب الارض الميناء والقادم من دوري الاولى زاخو، ويبدو ان المواجهة لن تكون في المتناول لفريق السفانة عطفا على الاداء المميز الذي قدمه النادي الشمالي خلال منافسات الدوري التأهيلي، في حين سيكون ممثل كردستان الثاني اربيل امام اختبار صعب مع القادم من البصرة نفط الجنوب الذي اكد بانه رقما صعبا لاسيما بعد المستوى العالي الذي ظهر به في الموسم الماضي.

يشار الى ان دائرة الاقاليم في وزارة الشباب والرياضة اكدت جاهزية ملاعب الشعب وكربلاء والمدينة الرياضية في البصرة وميسان والكفل ،لاستقبال مباريات الدوري الكروي للموسم الجديد .

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