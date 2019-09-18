2019/09/18 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uzelIDp6HI0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج فيتو العملية السياسية والهزة الارضية مع محمد الساعدي) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج فيتو العملية السياسية والهزة الارضية مع محمد الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).