2019/09/18 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربة #أرامكو الموجعة ..



هل تنهي العدوان على #اليمن؟

منيت السعودية بخسارة اقتصادية كبيرة إثر قصف الطيران اليمني المسير

شركة آرامكو والذي سبب في وقف نصف تصدير انتاجها من النفط..



المراقبون

للشأن الإقليمي اعتبروا الرد اليمني على العدوان السعودي بالموجع.ما ابرز معالم الخسارة للاقتصاد السعودي فيما يتعلق بالهجوم اليمني

على شركة آرامكو؟ماذا عن الواقع السياسي الذي فرضه الهجوم على شركة آرامكو؟ممثلون عن حركة انصارالله اليمنية اعتبروا ردهم الموجع للرياض بانه

بأتي ضمن سيناريو الرد والهجوم في آن واحد ويقولون انه بضربة واحدة

فقدت السعودية القدرة على تصدير نصف انتاجها النفظي وان كانت هناك

ضربات اخرى فقد تستطيع القوات اليمنية وقف انتاج السعودية من النفط

بشكل كامل..



حركة أنصار الله توعدت الرياض أيضاً بان هناك أهداف أكثر

اهمية وحساسية سوف يستهدفها سلاحها المسير، إن استمر العدوان، مؤكدة

انه لم يبق امام تحالف العدوان السعودي من سبيل سوى السلام.



وجددت

الحركة، الدعوة للرياض وأبوظبي لوقف العدوان على الشعب اليمني من اجل

تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.متابعون للشأن اليمني بدورهم اعتبروا وقف العدوان السعودي على اليمن

بأنه خسارة للولايات المتحدة وبريطانيا وأكدوا أن استمرار العدوان

سيحول #السعودية الى سوق لبيع الأسلحة الغربية لزعزعة إستقرار المنطقة

ودمارها.وبين هذا وذاك يبرز دور الولايات المتحدة الأميركية في الصراع, ف

#واشنطن التي تعتبر الرياض حليفة بارزة لها تتهم طهران بالهجوم على

آرامكو ويقول الخبراء في الشؤون الأميركية ان رواية أنصارالله بان

الجيش اليمني هو الذي استهدف آرامكو تثير السخرية في واشنطن وان

الولايات المتحدة ترفض هذه الرواية اطلاقاً وتقول ان اليمنيين ليس

لديهم صواريخ كروز لكي يردوا على السعودية ولذلك وجهت واشنطن السهام

نحو طهران مؤكدة ان تقارير استخباراتها تؤكد ان ايران وراء استهداف

شركة آرامكو وان الكونغرس طلب من ترامب تقديم ادلة بضلوع #ايران في

الهجوم لكي يرتب هجمة عسكرية على ايران.أدلوا برأيكم..هل الهجوم اليمني على آرامكو قد يزيد التوتر في المنطقة؟

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