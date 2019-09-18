برشلونة يصدر بياناً بشأن اصابه مدافعه

2019/09/18 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خسر برشلونة مجهودات ظهيره الأيسر، جوردي ألبا، والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة بروسيا دورتموند، في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسقط ألبا في الدقيقة 35 نتيجة لشعوره بآلام في قدمه، حيث نزل الجهاز الطبي لإسعافه، وبالفعل استكمل ظهير برشلونة اللعب، قبل قرار فالفيردي بعدم المخاطرة به وخروجه.ودفع فالفيردي بسيرجي روبرتو على حساب ألبا في الدقيقة 39، حيث دخل للمشاركة كظهير أيمن، فيما تحول البرتغالي نيلسون سيميدو كظهير أيسر.ونشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا توضيحًا قالت فيه: "جوردي ألبا يعاني من إصابة في أسفل العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في انتظار المزيد من الفحوصات الطبية غدًا في برشلونة".



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