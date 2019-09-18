ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع

2019/09/18 | 00:44

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تصريحات مثيرة لترامب خلال استقباله ولي عهد البحرين في البيت الأبيض حول هجمات أرامكو ومسؤولية إيران عنها ورؤيته لموقف السعودية.

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