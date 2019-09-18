أعتقال متهم بخطف شخصين شرقي بغداد

2019/09/18 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم بخطف شخصين في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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