2019/09/18 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استدعت قرغيزستان الثلاثاء سفير طاجيكستان وقدمت له احتجاجا بعد تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود بين البلدين، أوقع أربعة قتلى وعشرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 قتلى بتبادل للنار على حدود قرغيزستان وطاجيكستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 قتلى بتبادل للنار على حدود قرغيزستان وطاجيكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).