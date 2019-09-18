صالح: بحثت مع بارزاني ضمان الحقوق الدستورية للعراقيين

2019/09/18 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إلتقى رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل .

وقال صالح في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: "في اربيل ؛ التقيت اخي نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كردستان، والمسؤولين الكبار في الاقليم، للتباحث في المستجدات السياسية، العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وسبل ضمان الحقوق الدستورية للعراقيين والتاكيد على وحدة الصف لتامين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة ومجابهة الارهاب".ووصل صالح اليوم الى اربيل مع وزير المالية فؤاد حسين ومن المقرر وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء الى اربيل للتباحث في حل المسائل العالقة بين المركز والاقليم وبحث موازنة 2020.



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