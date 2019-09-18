2019/09/18 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استعرضت “هواوي” مؤخرا جيلها الثالث من سماعات Freebuds اللاسلكية التي تعتبر أحد أهم المنافسين لسماعات airpods الشهيرة من “آبل”.

وتشبه Freebuds الجديدة سماعات airpods

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“هواوي” تتحدى “آبل” بسماعات لاسلكية متطورة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“هواوي” تتحدى “آبل” بسماعات لاسلكية متطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).