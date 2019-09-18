بكين تتهم أميركا باستخدام شركة أبل للتجسس

2019/09/18 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اتهمت الصين شركة أبل الأميركية بمراقبة مستخدميها، من خلال برامج التجسس على هواتفها، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إن العالم

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